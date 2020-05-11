الطاقة تدشن ناقلات بترولية جديدة لبتروترانس





دشّن وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد اليوم عدد (10) جرارات كبيرة و التي تعتبر اضافة جديدة لإسطول شركة بتروترانس للنقل، إحدى الشركات المملوكة لوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط .

وأوضح الوكيل بأن شركة بتروترانس تعتبر أحد الازرع الإستراتيجية لنقل المواد البترولية، وأن توريد هذه الجرارات يسهم بصورة كبيرة في نقل وتوزيع كافة المواد البترولية (جازولين، بنزين، الفيرنس، غاز) لكافة القطاعات الحيوية والخدمية منها الكهرباء، الصناعة، الزراعة، وقطاع النقل العام في جميع أنحاء البلاد.

وقال إنه رغم الظروف التي تشهدها البلاد من جائحة كورونا والظروف الإقتصادية إلا إننا ماضون قدماً في تنفيذ كل الأعمال والخطط الإستراتيجية لنتمكن من توفير ونقل المواد البترولية لكافة للمواطنين.

و اشاد سيادته بمنسوبي الشركة للمجهودات التي بذلوها من أجل تطوير هذه الشركة والمساهمة في الامداد المستقر ووصول المواد البترولية لكافة انحاء البلاد .

وكشف المهندس عبدالعزيز محمد خير مدير عام شركة بتروترانس للنقل أن استيراد هذه الناقلات يأتي في اطار تحديث إسطول الشركة وفق برنامج الخطة الموضوعة والمجازة من قبل مجلس الادارة، موضحاً أن الشركة تعمل في مجال نقل المنتجات البترولية (خام، فيرنس، جازوليين، بنزين، نافتا،غاز) بكفاءة وهمة عالية، وتقوم بتوصيل المنتجات البترولية الى كافة القطاعات المستهلكة والحيوية في جميع انحاء البلاد لاسيما المناطق البعيدة والنائية والغير مستقرة بولايات السودان، وأن شركة بتروترانس شركة حكومية ذات ابعاد استراتيجية خدمية تقوم بأعمال النقل لصالح الدولة وحسم أطماع المستغلين في هذا المجال.

و ثمن الجهود الكبيرة والدعم المتواصل لتطوير الشركة من قبل شركتي النيل للبترول والشركة السودانية لخطوط الانابيب.

سونا

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