حصاد (105) ألف فدان من القمح بالشمالية





أكد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية المهندس عماد محمد علي ان عمليات حصاد محصول القمح تسير بصورة جيدة وان المساحة المحصودة حتي الان بلغت 105 ألف فدان من جملة المساحات المزروعة البالغة 133 ألف فدان بنسبة 79%، مشيرا الي ان نسبة الحصاد بمحليتي الدبة والقولد تجاوزت ال90%.

وقال في تصريح لسونا ان جازولين الحصاد متوفر في كل مواقع الولاية ودون وجود أي مشاكل في الحاصدات والخيش، وأضاف ان انتاجية هذا الموسم مبشرة حيث بلغ متوسط انتاجية الفدان 14 إلي18جوالا .

وأوضح مدير عام الوزارة انه وبالرغم من التقدم في المساحات الانتاجية إلا ان بيع المزارعين لمحصول القمح للبنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي بالسعر التركيزي الذي اعلنته الدولة مؤخرا بواقع 3500ج للجوال يعتبر ضعيفا في ظل وجود أسعار تشجيعية ومحفزة في السوق الموازي مقارنة بسعر الترحيل الى فروع البنك الزراعي وزيادة العمالة.

سونا

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