125 مليار دولار توقعات عائد الالبان واللحوم خلال الأعوام القادمة





أعلن البروفيسور أحمد التجاني المنصوري المدير التنفيذي لشركه الروابي للألبان بدبي ورئيس مجلس إدارة شركة الخبراء للإنتاج الزراعي والحيواني(تحت التأسيس) عن مخطط الشركة لرفع عائدات السودان من الألبان واللحوم إلى ١٢٥مليار دولار سنويا بحلول العام ٢٠٣٠ بجانب توفير ٢٠ الف وظيفة فى هذا القطاع.

جاء ذلك خلال حديثه فى ورشة دور قطاع الألبان واللحوم فى دعم الإقتصاد السوداني والتى نظمها برنامج نقل المعرفة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمقر جهاز المغتربين بمشاركة وزارة المالية وعدد من الخبراء والأكاديميين وبحضور الأستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج

قال أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل ويشتمل على مخطط لإنتاج الأعلاف وتربية وتسمين العجول ومصنع لمنتجات الألبان ومصنع للمنتجات الغذائية ومعهد لتدريب الحرفيين وصغار المربين وذلك بتكلفة تصل إلى ٢٠٠مليون دولار وسيقام المصنع الرئيسي بالمنطقة الحرة بمدينة بورتسودان والمزرعة بمدينة عطبرة.

واضاف أحمد التجاني ان تنفبذ الشركة بغرض تعظيم فرص الاستفادة من المهاجرين والخبراء والكفاءات السودانية بالخارج خاصة الذين قادوا تجارب ناجحة فى ريادة الأعمال والمشاريع على المستوى الإقليمي والدولي وذلك من أجل تحقيق قيمة مضافة لموارد السودان المختلفة خاصة الزراعية والحيوانية.

وأبان الأستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج أن المشروع هو بداية لإنفاذ العديد من الشراكات التى من شأنها إستعادة الثقة بين المهاجرين والدولة ، بتذليل كل المعوقات وايقاف الجبايات وتبسيط الاجراءات المقيدة التي ظلمت المهاجرين كثيرا ولسنوات طويلة ، وأكد على ضرورة تحسين بيئة الإستثمار للسودانيين بالخارج بوصفها خطوة أولي لجعلهم شركاء حقيقيين لدعم عمليات التنمية والاستقرار ولتحقيق طموحاتهم وتسهيل عودتهم و المساهمة في بناء الدولة السودانية بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

ويأتي إنعقاد هذه الورشة خطوة تفاكرية للوقوف علي رؤية شركة الخبراء للإنتاج الزراعي والحيواني حول المشروع الاستراتيجي لتطوير الثروة الحيوانية ومنتجاتها و العمل علي استقطاب إمكانيات المهاجرين لتأسيس شراكة ذكية منتجة بين والدولة والمهاجرين والقطاع الخاص.

سونا

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