بسبب منشور (الأمن مسؤولية البرهان والإقتصاد مسؤولية حميدتي.. ماهي مسؤولية حمدوك؟) تعليقات ساخرة وطريفة





بعد أن كتبت اعلامية شهيرة منشوراً قصيراً على حسابها بموع فيسبوك تفجر نقاشاً طريفاً بين أصدقائها وحظي منشورها بمئات التعليقات وكتبت الصحفية (الأمن مسئولية البرهان الإقتصاد مسئولية حميدتي .. ماهي مسئوليات حمدوك ..نورونا.. وعونا).

وجاءت الردود ساخرة وطريفة ومتنوعة تكشف عن مسؤوليات رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وهذه نماذج من التعليقات بحسب متابعة محرر النيلين .

حمدوك مسؤول من ملف الوصاية الدولية فيما أعتقد.

حمدوك غرف الإعلام الإلكتروني ، شكرا حمدوك بس ، الحرب السبرانية.

منسق مع مكتب الامين العام ومنظمات المجتمع المدني وبيبلك فقر في الفيسبوك…ما كفاية!!.

يقعد كده يكف العين

يقول: أنا سعيد جداً.نعمل سويا من أجل رفعة الوطن دا شغل حمدوك

يقول أنا سعيد جدا وشغالين في تناغم

الزول دا مفروض يرجعو أثيوبيا اليوم قبل المغرب حمدوووووووك عوووووووك ثورتنا دي أنت ماقدرها.

مسؤوليته قرارت الغاء قانون النظام العام وقوانين مكافحة ختان الاناث

تكوين اللجان وملف ختان الاناث.

الاستماع ل#شكرا حمدوك

حمدوك ما عندو مسئوليه لانو ما عندو شخصييه.

يعمل لجان ويقول سنعبر مع بعض.

جلب الأمم المتحدة للسودان.

حمدوك مكتف من الحرية والتدمير ..والله وكيل الشعب .

يشار الى أن قوى الحرية والتغيير وحكومتها برئاسة د.حمدوك تنازلت في شهر أبريل الماضي، طوعاً عن جزء كبير من صلاحياتها في إدارة العمل التنفيذي في السودان التي منحتها لها الوثيقة الدستورية وذلك عبر إعلان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للجنة الاقتصادية، وتعيين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك نائباً له.

وكشف مصادر حينها أن موافقة حميدتي للعودة مرة أخرى لرئاسة اللجنة الإقتصادية تمت بعد أن وافقت الحرية والتغيير على شروط حميدتي، والتي من ضمنها حقه في إقالة وتعيين وزراء القطاع الإقتصادي بحسب رؤيته مثل (المالية، النفط، التجارة والصناعة، الزراعة، بنك السودان)، وكذلك وافقت الحرية والتغيير بعد إعترفت بفشلها، أن يقود حميدتي وعبر فريق عمله تنفيذ رؤيته الإصلاحية الشاملة للعبور بالسودان لبر الأمان.

وبعد أن توافقت الحكومة في مجلسي السيادة والوزراء، مع حاضنتها الشعبية، قوى الحرية والتغيير (الإئتلاف الحاكم في السودان) بوضع الملف الإقتصادي بين يدي الفريق أول حميدتي، بدأت سياسته تؤتي أكلها بعد القرارات العملية التي وجه بإتخاذها كرئيس للجنة الإقتصادية العليا التي من مهامها حل الأزمات المعيشية ونقص المواد الإسترتيجية مثل الوقود وغيرها، وبدأت السلع الإسترتيجية تنساب للاسواق وسط وفرة نسبية ملحوظة.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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