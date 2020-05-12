الضي يطمئن على إستعدادات وزارة الزراعة لإنجاح الموسم الصيفى





– إطمأن الدكتور يوسف آدم الضى وزير الحكم الإتحادي على إستعدادات وزارة الزراعة والموارد الطبيعية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالبلاد.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه دكتور عيسي عثمان شريف وزير الزراعة ، وإستعرض اللقاء خطط وبرامج الوزارة المطروحة والإستعدادات لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي بمختلف ولايات السودان .

وأمن الوزيران على اهمية قيام لجان إسناد فنية لجمع المعلومات وتقييم الإمكانيات المتاحة وتحديد المطلوب منها ورفعها للجنة القومية العليا توطئة للعمل على إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. .

وأكدا على أهمية التنسيق بين الولايات وقواعد المزراعيين والإشتراك في صنع القرار المتعلق بالإنتاج الزراعي .

كما أمن الاجتماع علي تشكيل لجان ولائية برئاسة ولاة الولايات ، و تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ولجان محلية علي مستوي المحليات برئاسة المدراء التنفييذين .

كما بحث اللقاء امكانية إنشاء معسكرات تامين للمشاريع الزراعية علي الشريط الحدودي. .

سونا

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