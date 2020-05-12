مرسوم بفرض غرامات مالية لمخالفى ضوابط كورونا بالنهود





اصدر المدير التنفيذي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان الاستاذ مبارك رحمة الله عثمان مرسوماً محلياً خاصاً بفرض غرامات مالية على المخالفات الخاصة بضوابط جائحة كورونا .

وقرر المرسوم المحلي غرامة مالية على اي وسيلة لترحيل الركاب من والى مدينة النهود قدرها (20,000) جنيها وعلى الوسيط الذي يساعد في ترحيل الركاب غرامة قدرها (10,000) ألف جنيها وعلى الراكب غرامة مالية قدرها (2,000) جنيه.

كما اصدر المدير التنفيذي امرا آخر خاصا بمن يخالف الامر المحلي المتعلق بفتح المحلات التجارية في وقت الحظر بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة ألف جنيه، وعلي من يعارض القرار او يساعد في التحريض عليه غرامة مالية قدرها (10,000) ألف جنيه.

وجاء في الامر المحلي ايضا فرض غرامة علي من يخالف الامر الخاص بالافطارات الجماعية بالغرامة (2,000) جنيها.

يذكر ان المدير التنفيذي لمحلية النهود مبارك رحمة الله اصدر قراراً سابقاً اغلق بموجبه اسواق محلية النهود واستثنى منها ( الصيدليات ومحلات الجزارة والأفران والطواحين والبقالات ومحلات بيع الخضار)، كما اصدر امرا محليا اغلق بموجبه الحدود الشرقية والغربية لمحلية النهود علي طريق الانقاذ الغربي ومنع السفر من والى النهود اضافة الى منعه الافطارات الجماعية والتجمعات.

سونا

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