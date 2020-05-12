الزكاة بمليط تستهدف (2298) مستفيد





دشن مكتب زكاة محلية مليط بولاية شمال دافور اليوم بالمدينة برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1441هجرية والذي استهدف عدد (2298) مستفيد بتكلفة كلية بلغت (4) ملايين و(853) الف و(500) جنيه.

وقال مدير مكتب زكاة المحلية ياسر حسن ادم ان برنامج شهر رمضان المعظم من البرامج الراتبة التي درجت الزكاة علي تنفيذها سنويآ لاحياء سنة التكافل الاجتماعي والتراحم في المجتمع من اجل دعم فئات الفقراء والمساكين.

واوضح خلال حديثه الذي وجهه بمناسبة التدشين بحضور لجان التغيير والخدمات والمقاومة ان البرنامج قد احتوي علي ثلاثة محاور تمثلت في محور فرحة الصائم واستهدف عدد (2138) مستفيد بتكلفة (3) ملايين جنية ومحور افطار نزلاء سجن مليط بتكلفة (31) الف و(500) جنيه بجانب محور المشروعات واستهدف تمليك مشروعات انتاجية لعدد (290) مستفيد بتكلفة (1) مليون و(715) الف جنيه.

واضاف حسن ان ادارته وفي اطار التدخل لمعالجة الاثار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا علي اصحاب المهن الهامشية فقد قامت بدعم عدد (200) بائعة شاي بمبلغ (200) الف جنيه حتي يتسني لهن مقابلة متطلبات الحياة اليومية، واضاف ان التوزيع للمستحقين يتم من منزل الي منزل بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والمقاومة وذلك تفاديآ للازدحام وللوقاية من جائحة كورونا واثني علي المكلفين الذين اخرجوا زكاة اموالهم طواعية.

سونا

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