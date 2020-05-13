فيديو: شيخ “خلوة أبو العباس” يحكي تفاصيل ماجرى من إعتداء عليهم وحرق منزل المؤذن





قال شيخ خلوة فيضة أبو العباس، التابعة للطريقة التيجانية بشرق النيل، في مقابلة أجرتها معه قناة “زول” الثلاثاء، أن مجموعة كبيرة حضرت إليهم بالخلوة رافضين وجود الخلوة بالحي، يحملون سواطير وعصا وأحدهم يحمل سلاحاً.

مضيفاً: تم الاعتداء على الطلاب مما تسبب، في الأذى الجسيم لبعضهم، وفارق أحدهم الحياة، كما تم في اليوم التالي حرق بيت المؤذن قرب الخلوة.

وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أصدرت بياناً قالت فيه: اظهرت نتائج التحقيق الأولية التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حول ما تردد عن اعتداء تعرض له طلاب بخلوة الشيخ عبد الرحمن بشير التيجاني بمنطقة عد بابكر شرق النيل تعويضات الباوقا، بأن هذه الحادثة وقعت بسبب تصاعد النزاع حول ادارة بئر مياه بالمنطقة بين ادارة الخلوة واهالي الحي مما ادى لمقتل شخص واصابة اخرين.

فيما أدان المجمع العام لرعاية خلاوي القرءان الكريم، في بيان له: ما أسماه بالإعتداء البربري الغاشم على طلاب خلوة الفيضة الشيخ عبدالرحمن بشرق النيل الباوقا مما زعموا بأنهم لجان مقاومة.

جاؤا على هذه الخلوة يومي الخميس والجمعة واعتدوا عليهم بالضرب المبرح من غير ذنب ولا جريمة اغترفوها سوى أنهم طلاب خلوة لا حول لهم ولا قوة بالله مما أدى ذلك إلى إلحاق الأذى الجسيم بعشر من طلاب الخلوة بعضهم حالتهم خطرة وأحدهم فارق الحياة ليلة البارحة طالب في مقتبل عمره يسمى أحمد محمد عبدالله نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة.

وطالبوا بتقديم هؤلاء الجناة للعدالة حتى ينالوا جزاءهم.

الخرطوم: السوداني

لجان المقاومة تعتدي على خلوة بشرق النيل شيخ “خلوة أبوالعباس” بمنطقة عد بابكر يحكي تفاصيل ماجرى من إعتداء عليهم وحرق منزل المؤذن ،مما تسبب في مقتل طالب وجرح العشرات Geplaatst door ‎موقع النيلين‎ op Dinsdag 12 mei 2020

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