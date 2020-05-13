نائب رئيس مؤتمر البجا يشكك في شرعية اتفاق مسار الشرق





شكك نائب رئيس مؤتمر البجا القيادة الشرعية مأمون باركوين في شرعية اتفاق مسار الشرق وارجع ذلك لأن الاتفاق يفتقر لابسط المعايير الفنية التي يجب أن تنطبق علي أي اتفاق حيث لا توجد سقوف زمنية لتنفيذ البنود ، بالاضافة الى أن حيثيات الاتفاق من حيث اللغة القانونية ركيكة وغير واضحة المعالم ، ورأى انها شابتها الضبابية في كثير منها ووصف لغة الاتفاق بانها غير واضحة ومتناقضة في اكثر من موقع و(تابع) هذه الاتفاقية يمكن ان تصلح كمسودة لا اتفاق ، واكد ان الاتفاق افتقر للمعيار القانوني لجهة أن رئيس الحزب الحالي أسامة سعيد هو من وقع على اتفاق جوبا ممثلا للشرق ومؤتمر البجا المعارض اسامة سعيد على الرغم من أن الحزب فصله بقرار من المكتب القيادي لما قام به من خرق تنظيمي داخل موسسة الحزب من انقلاب وتنصيب نفسه رئيسا للحزب، ووصف ذلك بأنه واقعة غير مسبوقة بتكوين مكتب هلامي ليتثنى له القيام بعملية القرصنة على المكشوف .

واضاف هذا واقع غريب ولا يتسق مع المعايير القانونية وتساءل من اين استمد شرعيته لتمثيل الشرق وجماهيره التي لم تكلفه القيام بذلك وهو مفصول بقرار من حزبه فأين الشرعيه هنا ؟ فضلا عن من قام بالتوقيع نيابة عن الحكومة عضومجلس سيادي وليس رئيس وزراء هذا وضع اخر وشدد على ضرورة التوقف عنده.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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