اردول يشكل لجنة تقصي وتحقيق حول تناكر وقود بجنوب دارفور





نفى المهندس مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية اي علاقة للشركة السودانية بتناكر الوقود التي اوقفتها قوات الدعم السريع مؤخرا وادعى ماكوها ان لها صلة بالشركة

وقال المهندس اردول في بيان صحفي ان الشركة تحركت لساعتها لنفي الادعاء اولا وانها ثانيا شكللت على الفور لجنة تقصي وتحقيق حول الواقعة بعد اتصالات مع قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو

و قال البيان ان المهندس اردول ثمن في اتصاله مع الفريق علد نا دور قوات الدعم السريع في الحفاظ علي الامن ومحاربة التهريب في ربوع الوطن

و اوضح المهندس اردول انه بناءا على ما تسرب فقد اضدر قرارا بتشكيل لجنة تضم ممثل المستشار القانوني وممثل ادارة حسابات الانتاج و ممثل اقتصاديات المعادن وممثل المراجعة الداخلية

وحددت مهام وموجهات اللجنة في التحقيق والتوصية حول سلامة تصاديق الوقود الصادرة من مكتب الشركة بالولاية والتحقيق والتقصي مع موظفي المكتب حول الوقود المهرب التحقيق حول حيثيات البلاغ المفتوح في تناكر الوقود

و اشار الى ان ترفع اللجنة تقريرها الختامي في غصون اسبوع من صدور القرار وينتهي عملها بتسليم التقرير الختامي والتوصيات وكذلك تستعين اللجنة بكل من تراه مناسبا ومساعدا في انجاز مااوكل اليها

سونا

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