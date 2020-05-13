رئيس هيئة الجمارك يزور إدارة جمارك نهر النيل





زار رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د.بشير الطاهر بشير عضو اللجنه العليا للطوارئ الاقتصادية ولاية نهر النيل متفقدا إدارة جمارك الميناء الجاف عطبرة

وكان فى استقباله العقيد شرطه محمد على أحمد يوسف مدير فرع الميناء الجاف عطبرة وضباط وضباط الصف والجنود.

ووقف رئيس الهيئة على سير العمل والأداء بإدارة جمارك نهر النيل مثمنا الدور المهم فى رفد الخزينة العامة للدولة بالايرادات ومشيدا بالأداء المتميز للضباط وضباط الصف والجنود بإدارة جمارك ولاية نهر النيل داعيا لبذل المزيد من العطاء مؤكدا سعيه الدؤوب بالعمل على توفير مقومات نجاح العمل.

الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الجمارك زار ولاية البحر الأحمر ضمن وفد اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة السيد إبراهيم الشيخ رئيس لجنة النقل والترحيل والموانئ للوقوف على المعوقات بالجمارك والموانئ والمواصفات والحجر الصحى والحجر الزراعي توطئةً لإيجاد الحلول الناجعة.

سونا

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