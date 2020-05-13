الدعم السريع تبدأ في تعقيم المرافق العاملة بالفاشر





بدأت قافلة الإسناد الصحي التي سيرتها قوات الدعم السريع الى ولاية شمال دارفور لدعم جهود الولاية لمكافحة جائحة كورونا تحت شعار ( صحتك من أمن وطنك) ، بدأت في تنفيذ حملة لتعقيم وتطهيرالمستشفيات الرئيسية بالفاشر شملت السلاح الطبي ومستشفى النساء والتوليد و تواصلت حملات الرش والتطهير لليوم الثاني وشملت بقية المستشفيات الرئيسية وسوق الفاشر والاسواق الفرعية . .

يذكر ان والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي ومدير عام وزارة الصحة بالولاية كانا قد تسلما بميدان الجيش بالفاشر المعدات والمعينات الطبية للتصدي لجائحة كورونا من ضمن محتويات القافلة الصحية لقوات الدعم السريع.

سونا

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