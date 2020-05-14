دكتور البدوي ينفي الاشاعات ويوضح لدكتورة “سعاد”: وزارة المالية بدأت بسداد مرتبات شهر مايو بالهيكل الجديد مع منحة العيد





نال تواضع د. إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان، في رده على إستفسار من مواطنة عن شائعة عدم تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد، إشادة واسعة من جمهور التواصل الإجتماعي.

-وجاء سؤال المواطنة الدكتورة سعاد:

يادكتور ما صحة وقف صرف المرتبات بالهيكل الجديد

—جواب الوزير :

“مساء الخير د. سعاد وشكراً لإستفسارك،

وأوضح رد الوزير بحسب ما نقلت كوش نيوز من ‏الصفحة الرسمية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على فيسبوك (ما ورد في بعض الوسائط عن إلغاء الهيكل الراتبي الجديد غير صحيح، بدأت الوزارة بسداد مرتبات شهر مايو بالهيكل الجديد مع منحة عيد الفطر للوحدات الحكومية وتحويلات الولايات إعتباراََ من اليوم “الخميس” عبر الصراف الآلي نسبة للظروف الصحية).

وأعلنت الحكومة السودانية عن زيادة مرتبات الموظفين للعام ٢٠٢٠ بنسبة وصلت 569%، ورفعت فيها الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه اعتبارا من أواخر أبريل الماضي.

ووجد إعلان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي إبراهيم البدوي، عن زيادة الأجور بحوالي 6 أضعاف في السودان إرتياحاً واسعاً من قبل العاملين في الدولة وإعتبروا أن البدوي أنصفهم.

الخرطوم (كوش نيوز)

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