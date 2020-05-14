الجزيرة : صرف المرتبات بالبنوك ومنحة العيد من الخزينة





إستعرض إجتماع مدراء الإدارات المختصة بوزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة برئاسة الأستاذة اخلاص حسين المدير العام الوزارة موجهات وضوابط صرف مرتبات شهر مايو الجاري ومنحة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت المدير العام بحسب سونا الإلتزام بتنفيذ موجهات وزارة المالية الإتحادية بصرف المرتبات عن طريق البنوك وصرف منحة العيد من الخزينة ويتم تغذية الخزن علي دفعات حسب سعة الخزن.

وشددت علي ضرورة تكثيف التأمين والحراسات داخل الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالولاية .

الخرطوم ( كوش نيوز)

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