حملة لإصحاح البيئة بالسوق المركزي في الخرطوم





نفذت محلية الخرطوم، اليوم “الخميس”، حملة لاصحاح البيئة وازالة الظواهر السالبة بشرق وغرب نفق السوق المركزي “جنوب الخرطوم”، بحضور المدير التنفيذي للمحلية مصطفى دفع الله، والأجهزة الأمنية المختلفة.

وقال دفع الله، في تصريح محدود، بحسب صحيفة مصادر إن السوق المركزي يعاني من مشكلة في الصرف الصحي، وأن وزارة البنى التحتية شرعت في إنشاء خطوط جديدة للصرف بالسوق، منوهاً إلى الحملة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشملت الفريشة، وفتح مسار الطريق، ومنع وقوف الركشات وتعقيم السوق.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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