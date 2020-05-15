ختام الجولات الميدانية لمبادرة من المنتج للمستهلك





اختتمت وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية واللجنة التنفيذية لمعاش الناس ولجنة الحرية والتغيير وحكومة ولاية الخرطوم والبنوك أعمالها الميدانية في نقاط البيع اليوم لمبادرة من المنتج للمستهلك والتي جابت جميع المحليات بولاية الخرطوم

وأكد الاستاذ مبارك محجوب مدير التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة أن مبادرة من المنتج للمستهلك في الأحياء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار المصنع بدأت من أجل دعم المواطن وتوفير سلع بأسعار المصنع والحد من الغلاء.

الجدير بالذكر بأن اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020م بمحلية الخرطوم يعتبر ختام لنقاط البيع حيث تمت تغطية عدد 9 نقاط وبدأ التوزيع فيها من الساعة العاشرة وحتى الساعة الواحدة وسط إقبال متزايد من المواطنين وقوي شرائية عالية ومشاركة 34 شركة لمختلف السلع مع مراعاة كل الخطوات والارشادات الصحية والتوجيهات من وزارة الصحة وذلك في مناطق (مدينة الرشيد في ميدان 4 جنوب، جبل اولياء في ميدان السلمانية شرق، الكلاكلة شرق ميدان النهضة، الكلاكلة القبة ميدان الرابطة، الكلاكلة صنقعت ميدان السهم، ابوآدم ميدان 4، ام عشر- الفتيح النقطة ميدان المركز الصحي لام عشر، الدخينات ميدان المدارس – مدرسة التقوى، العزوزاب – ودعجيب يثرب، النقطة سوق العزوزاب القديم).

وأشار مبارك محجوب ان المبادرة لم تصل إلى نهاياتها فقط تعتبر مرحلة الأسواق مرحلة تجريبية أولى ومن الان سيبدأ تقييم التجربة وتحديد جدوى ألمواصلة في الفترة المقبلة والإفادة بنتيجة التقييم والتوصيات ستكون عبر جميع اجهزة الإعلام.

سونا

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