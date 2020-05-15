محلية الدامر: خطط لتلافي الاثار السالبة للخريف





وجه الأستاذ ابوسن احمد الاحيمر المدير التنفيذي لمحلية الدامر باعادة النظر في تخطيط المناطق المتاثرة جراء السيول والامطار العام الماضي .

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لعدد من القري والمناطق بوحدة الزيداب الادارية التي تأثرت جراء السيول والامطار العام الماضي والتي رافقه خلالها أعضاء غرفة طوارئ الخريف بالمحلية، ودعا ابوسن الى ضرورة تلافي الآثار السالبة للسيول والفيضانات عبر توفير الدراسات اللازمة والخطط والمشروعات التي تساعد على إعادة بناء المناطق والقرى المتأثرة بالكوارث الطبيعية في مناطق اكثر امنا مشيرا الى اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل إيجاد المعالجات اللازمة لخريف هذا العام في ظل التنبؤات لهيئة الارصاد الجوي بمعدلات عالية للامطار هذا الموسم.

هذا وقد شملت الزيارة خور ابوسليم وقري العبابدة والكبوشاب بالزيداب .

سونا

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