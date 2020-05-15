الرهد يكمل زراعة 510 فدان فول





أكمل مشروع الرهد زراعة أكثر من 510 فدان فول بالصنف مدني وذلك ضمن الخطة التأشيرية لمحاصيل العروة الصيفية للموسم الزراعي ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م.

وأكد المهندس عبد العظيم عبدالغني المدير الزراعي بمشروع الرهد في تصريح لــ (سونا) إستمرار التحضير لزراعة بقية المساحات، وجدد عبدالعظيم حرص إدارة المشروع على رفع إنتاجية محصول الذرة بإدخال الأصناف المحسنة عبر إكثار البذور في الصنفين طابت وود أحمد.

وقال ان زيادة مساحة القطن في هذا الموسم جاءت نتيجة للإنتاجية الكبيرة التي حققها القطن في الموسم السابق لتصل الي 90 ألف فدان منها تمويل ذاتي للمزارعين وشركات وبنوك.

ودعا المدير الزراعي مزارعي المشروع للإهتمام بعملية التأمين الزراعي لمحصول القطن وإزالة مخلفات الموسم السابق ومكافحة الآفات القومية، مشيراً إلى أن الرهد يعد من المشاريع الزراعية الواعدة والمتميزة بزراعة المحاصيل النقدية بالإستفادة من محطات البحوث الزراعية والمستثمرين في زراعة الذرة الشامية وفول الصويا والأعلاف لتغطية حظائر الإنتاج الحيواني التي تفوق العشرة حظائر بمشروع الرهد وتحقيق الإكتفاء الذاتي ومن ثم يعمل المشروع على تصدير أعلاف الثروة الحيوانية.

سونا

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