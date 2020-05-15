وزارة الصحة بسنار تحذر من استغلال جائحة كورونا





حذرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار من إستغلال جائحة كرونا بولاية سنار وزيادة أسعار الدواء، والغذاء وأسعار المؤسسات الخاصة .

واكد د. علم الهدى ابوكليب وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بسنار بأن الوزارة لن تتوانى في ملاحقة المستغلين لجائجة كورونا قانونيا حسب قانون الطواريء موجها النداء الى كل الكادر الطبي للتوجه للطواريء وسد النقص مع التزام الوزارة بتوفير أدوات الحماية لهم مبينا ان هذا هو خط الثورة الى ان يتحقق الوصول الى الهدف المنشود المتمثل في مجانية الصحة.

سونا

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