إختيار جامعة القرآن الكريم عضواً في لجنة تطوير الجامعات العربية





كسبت جامعة القرآن الكريم وتاصيل العلوم ثقة قيادة منصة (أريد) العلمية الدولية للعلماء والباحثين بدولة ماليزيا كعضو معتمد في اللجنة الإستشارية الموحدة لدراسة مشروع المؤتمر الدولي لتطوير الجامعات العربية وذلك باعتماد عضوية أ.د. أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير الجامعة ضمن لجنة تضم أربعة مديري جامعات عربية إعترافاً بدور الجامعة في إثراء وتعزيز برامج إدارة المعرفة وتبادل الخبرات والعمل المشترك في المجالات العلمية والبحثية فضلاً عن المشاركة المتميزة للجامعة في أنشطة وبرامج المنصة في الفترة الاخيرة.

هذا وقد عبر أ.د. أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير الجامعة في تصريح لــ (سونا) عن سعادته للإعتراف المستحق بمشاركات الجامعة وإعتماد عضويتها في المحافل العلمية الدولية كمؤسسة رائدة تعمل لخدمة قضايا الطلاب والباحثين على المستوى الاقليمي والدولي، مجدداً حرص إدارة الجامعة على إستدامة التميز والمضي قدما في تحقيق أعلى معدلات الجودة في حقل العلوم والمعارف وتطوير البحث العلمي ونقل المعرفة عبر الوسائط التقنية بالاضافة الى مواكبة المطلوبات العصرية التي تؤسس لخدمة متميزة ومتكاملة في المجالات العلمية وبرامج تطوير البحث العلمي.

الجدير بالذكر أن جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم قد شاركت في أبريل الماضي في أعمال المحفل العلمي الدولي السادس الذي نظمته جامعة السلطان عبد الكريم بماليزيا بالتعاون مع منصة (أريد ) للعلماء والباحثين، وقدم مدير الجامعة كلمة ضافية عبر النقل الأثيري توافقاً مع الظروف التي تعيشها بلدان العالم بسبب إنتشار فايروس كوفيد – ١٩ مما حتم إقامة المحفل عبر تقنية النقل المباشر بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة تعليم عالي في الوطن العربي .

سونا

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