محلية كتم تشكل لجنة لإدارة السلع الاستراتيجية





بحث الاجتماع الموسع الذي عقده المدير التنفيذي لمحلية كتم بولاية شمال دارفورالاستاذ محمد حسن الزين اليوم بمباني المحلية والذي ضم قيادات العمل السياسي والتنفيذي والأهلي بالمحلية ، بحث كيفية تنفيذ قرار والي ولاية شمال دارفور والخاص بتكوين لجان علي مستوى محليات الولاية للاشراف على استلام وتوزيع السلع الاستراتيجية المتمثلة في الدقيق والسكر والوقود.

وتطرق الاجتماع الي الآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات وزارة المالية والقوى العاملة في ذات الخصوص، وخلص الى تشكيل لجنة على مستوى المحلية برئاسة المدير التنفيذى للاشراف على استلام وتوزيع السلع الاستراتيجية، كما قرر الاجتماع تكليف الضابط الاداري مصعب بشير رحمة بمهمة الاشراف على محطات الوقود بالمحلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .

سونا

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