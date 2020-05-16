شاهد بالفيديو.. القراي يثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة: (القرآن الكريم ما جاء باللغة العربية.. لانو الله ما عربي عشان يتكلم بالعربي)





أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لمدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي جدلاً اسفيرياً غير مسبوق وذلك بحديثه عن القرآن الكريم.

وقال القراي بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز في جزء من حديث له خلال إحدى الندوات التي لم يتم الكشف عن زمانها ومكانها: (القرآن الكريم ما جاء باللغة العربية).

وتابع مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي حديثه الذي أثار ضجة اسفيرية واسعة وبرر من خلاله عدم نزول القران باللغة العربية قائلاً: (لانو الله ما عربي عشان يتكلم بالعربي).

الخرطوم _ النيلين

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