الامين العام للزكاة: الديوان لا يتحصل زكاة الفطر





قال السيد أحمد عبد الله عثمان الأمين العام لديوان الزكاة أن الديوان ليس معني بأخذ زكاة الفطر وتوزيعها ، مبيناً أن الديوان مهمته أخذ زكاة الفريضة ( الصدقة الظاهرة) وفق الضوابط الشرعية المعمول بها في ديوان الزكاة.

وفي الوقت نفسه نفي الامين العام لديوان الزكاة وجود اي علاقة بين الديوان وجمعية الاحسان والتكافل الاجتماعي ( احسان ) في اخذ زكاة الفطر وما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي ووضع شعار الزكاة في بوست جمعية الاحسان و التكافل الاجتماعي ( احسان ) ووضع رقم حساب ببنك الخرطوم وارقام هواتف لتحصيل زكاة الفطر ليس للديوان علاقة بكل ذلك.

واوضح الامين العام ان الديوان سيحتفظ بحقه في مقاضاة ما يدعي جمعية الاحسان والتكافل الاجتماعي ( احسان ) وصاحب الحساب المرفق في البوست ببنك الخرطوم ( بنكك) لانتحالها شخصية الديوان الاعتبارية وينوه المواطنين الي عدم التعامل مع هذه الجمعية باسم ديوان الزكاة

سونا

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