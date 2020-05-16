دعوة لزيادة الإنتاج لتغطية الاستهلاك المحلى





دعا الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم الي اهمية زيادة الانتاج والانتاجية لتغطية الاستهلاك المحلى وتصدير الفائض.

وأشار فى تصريح لـ (سونا ) للاثار السلبيه لزيادة المرتبات وإمكانية امتصاص السوق لتلك الزيادة ، مؤكدا اهمية اعتمادها على موارد حقيقية.

ونبه دكتور لؤي الى اهمية وقف مسلسل انهيار الجنيه السوداني وعدم طباعته دون تغطية.

وتوقع الخبير المصرفي زيادة التضخم واستمرار ارتفاع الاسعار خاصة عقب انخفاض إيرادات الدولة بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا التي ضربت كل اقتصاديات العالم.

ويذكر ان التضخم سجل 98.81٪ في شهر أبريل وذلك لارتفاع اسعار جميع مكونات الأغذية والمشروبات كما جاء فى نشرة الجهاز المركزي للاحصاء اليوم.

سونا

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