نظارة الشكرية تطلق مبادرة لاحتواء صراع النوبة والبني عامر بكسلا





اطلقت نظارة عموم قبائل الشكرية مبادرة لاحتواء الصراع الذي وقع بين ابناء قبيلتي النوبة والبني عامر من منطلق اهمية وضرورة تماسك النسيج الاجتماعي بين مختلف مكونات قبائل شرق السودان، وفي هذا الاطار التقي والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد وفد المبادرة والتي ضمت ممثلي لبعض القبائل بمحليتي حلفا الجديدة ونهر عطبرة برئاسة سيف الدولة علي يوسف عمارة وكيل ناظر الشكرية.

وفي بداية اللقاء قدم والي الولاية للوفد تنويرا شاملا عن الاحداث والجهود التي بذلت لاحتواء الصراع عبر الاجهزة الامنية بالاضافة الي المساعي المبذولة للوصول الي المصالحة الشاملة بين الطرفين.

فيما اوضح وكيل ناظر الشكرية ان الهدف من المبادرة والزيارة تقديم العون والمساعدة بغرض رأب النسيج الاجتماعي واصلاح ذات بين النوبة والبني عامر نتيجة للصراع الذي حدث خلال الايام الماضية وادي الي خسائر في الارواح والممتلكات بين الطرفين.

واضاف سيف الدولة علي يوسف ان الاحداث التي وقعت تعتبر مؤثرة اجتماعياً وامنياً، داعياً الطرفين للوصول لاتفاق ينهي الخلاف ويعمل علي حقن الدماء مشيرا الي ان كافة القبائل بشرق السودان تعيش في تآلف وتآخي تام ولم يحدث بينها اي خلاف.

فيما اعرب اعضاء وفد المبادرة عن اسفهم وادانتهم للاحداث التي وقعت بين النوبة والبني عامر، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون ووقفتهم مع كافة المكونات لتحقيق التعايش السلمي وتماسك النسيج الاجتماعي بولاية كسلا.

سونا

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