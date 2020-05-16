قافلة الدعم السريع الصحية تصل إلى ولاية جنوب دارفور





وصلت مدينة نيالا بولاية جنوب دارفوراليوم القافلة الصحية لقوات الدعم السريع للحد من جائحة كورونا بولايات دارفور الخمس بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

وكان في استقبال القافلة اللواء الركن هاشم خالد محمود والي ولاية جنوب دارفور والعقيد محمد اسماعيل عبدالله قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور واعضاء لجنة امن الولاية .

واشاد اللواء الركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور لدى مخاطبته القافلة بجهود قوات الدعم السريع واكد مباركة حكومة الولاية لهذه الجهود بوصول القافلة الصحية للحد من جائحة كورونا لمباشرة مهامها بالولاية في ظل ارتفاع عدد الإصابات الى (19) حالة بكورونا.

وأشاد بجهود قادة الدعم السريع والقيام بواجباتهم تجاه الأمن والإستقرار، وشدد على أهمية تنفيد أمر الطوارئ الخاص بالإجراءات الصحية الوقائية وإنزال العقوبات على المخالفين، وقال إن حكومتة ستتخذ مزيد من الإجراءات والتدابير في هذا الخصوص، ووجه الشرطة بتنفيذ القانون داعياً المواطنين الى التعاون من اجل محاربة كورونا والإلتزام بالضوابط والإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات.

من جانبه، أكد العقيد محمد إسماعيل عبدالله قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور ان القافلة الطبية للحد من جائحة كورونا بولايات دارفور مقدمة من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في إطار المسئولية المجتمعية لقوات الدعم السريع تجاه المواطنين والحد من جائحة كورونا.

وشدد اسماعيل على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والاجراءت الخاصة بكورونا لمنع انتشارها وسط المجتمع، لافتاً الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون الطوارئ الصحية بالولاية.

فيما أوضح العقيد محمدين اسماعيل بشر قائد القافلة إن القافلة الصحية لولايات دارفور الخمس تحت شعار “صحتك.. من أمن وطنك”، تأتي بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم، في إطار الدعم المجتمعي الذي تقدمه القوات للمواطنين في ولايات السودان المختلفة.

وأكد محمدين أن القافلة تقدم العون اللازم للوقاية من كورونا وتوزيع معقمات وكمامات ومواد وقاية ومعدات لإصحاح البيئة وألبسه واقية للكادر الصحي وأدوية وتعقيم المدن وبعض المحليات في ولايات دارفور.

يذكر ان القافلة الصحية لولايات دارفور إستهلت نشاطها بولايتي شمال وشرق دارفور وتاتي في إطار دعم جهود الدولة للحد من جائحة كورونا.

سونا

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