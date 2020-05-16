200 الف جنيه دعم شركة( دال) لمجابهة كورونا بالنيل الازرق





سلم وفد شركة دال للصناعات الغذائية برئاسة الاستاذ ضياء الدين عبدالله المدير الاقليمي للشركة اليوم وزارة الصحة بالولاية دعم الشركة لمجابهة كورونا والمتمثل في مبلغ 200 الف جنيه وعدد 270 كرتونة لبن و200 باكتة ماء صافية بحضور الدكتور عبدالعظيم احمد رزق المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة .

وامتدح الدكتور. عبد العظيم الدور الرائد لشركة دال للصناعات الغذائية داعيا كافة الشركات والمنظمات بان تحذو حذو شركة دال، مؤكدا ان المسئولية تضامنية تتطلب تضافر كافة الجهود لمجابهة الجائحة .

اﻷستاذ ضياء الدين عبدالله المدير اﻹقليمي لشركة دال للصناعات الغذائية قال أن المبادرة أطلقها موظفو الشركة بدعم من القطاع للمساهمة الفعالة في تأمين المتطلبات وتزويد الصفوف اﻷمامية لمجابهة جائحة كورونا وجدد وقفتهم ومساندتهم للوزارة وإستمرارية الدعم.

سونا

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