شاهد بالفيديو.. عثمان ذو النون يرد ويكشف الحقائق: كانوا يريدون إجباري أن أقول أنا “كوز” وما تعرضت له اليوم بسنار يشبه ما حدث للرسول في رحلته إلى الطائف





أشعل لايف قام ببثه الناشط السياسي عثمان ذو النون مواقع التواصل الإجتماعي بالسودان, وجاء اللايف الذي قام ببثه ذو النون على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ليكشف التفاصيل الكاملة لتعرضه نهار السبت لاعتداء بعد كسر باب الغرفة في مقر اقامته باستراحة بمدينة سنار.

وذلك خلال قيادته مبادرة لتوزيع معقمات وأدوات وقائية ضد كورونا بدأت بالخرطوم مروراً بمدني ثم سنار. واقر “ذو النون” بخروجه مع مرافقيه من المدينة تحت حراسة من قوات الجيش والشرطة، بعد الهجوم الذي تعرض إليه.

وبحسب اللايف الذي تابعه محرر كوش نيوز فقد هاجم ذو النون الشباب الذين تعدوا عليه ووصفهم بالصغار الذين لم يكونوا حاضرين لنضاله في مدينتهم سنار في تسعينيات القرن الماضي, وسأل الناشط البارز الشباب الذين اعتدوا عليه (انتو فرقكم شنو من الناس الفضوا اعتصام القيادة).

كما كشف عن إجباره إثناء الضرب على قول جملة “أنا كوز” وهو ما أكد على أنه لن يقوله حتى لو كلفه الأمر الموت, واقر “ذو النون” بخروجه مع مرافقيه من المدينة تحت حراسة من قوات الجيش والشرطة، بعد الهجوم الذي تعرض إليه، شاكراً اهل سنار ومعتذرا لهم.

وكشف ذو النون بحسب رصد محرر كوش نيوز عن معلومة في غاية الخطورة وهي أن أحد المهاجمين قال له أنهم “كتائب ظل حمدوك”.

وشبه الناشط ما حدث له اليوم بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف التي جاء إليها بالخير لكنه تعرض للأذى من أهل الطائف.

الخرطوم _ النيلين

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