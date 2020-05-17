تجمع المهنيين يرحب بالهيكل الراتبي الجديد





رحب تجمع المهنيين بالهيكل الراتبي الموحد للعاملين بالقطاع العام والذي اجازته حكومة الفترة الانتقالية، واعتبر أنه خطوة مهمة نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين الذين رزحوا تحت وطأة الفقر والحاجة طيلة سنوات الإنقاذ العجاف.

ونوه الى أن الهيكل الراتبي الجديد جاء استجابة لتوصيات دراسة الأجور التي قدمها التجمع في العام 2018م في عهد الرئيس المخلوع، والتي طالب فيها برفع الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص، وطالب باستكماله لضمان شمول المعالجة وعدالة توزيع الدخل.

وشدد تجمع المهنبين على ان الزيادة المعلنة في رواتب العاملين بالدولة تتطلب إجراءات صارمة تحصنها من غول التضخم وقال التجمع في في بيان له ينبغي أن تقوم وزارة المالية والتجارة والصناعة وكل شركاء القطاع الاقتصادي باجراءات حتى لا تصبح زيادة المرتبات اسمية، وأكد على ضرورة الإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية في أماكن العمل والسكن لقطع الطريق أمام الوسطاء الذين أدمنوا مراكمة أرباحهم عبر أنشطة طفيلية وجعلوا حياة العاملين جحيما لا يطاق.

وأردف التجمع هنالك قطاعات عريضة من الشعب السوداني لم تشملها الزيادات على رأسها القطاع غير المنظم والقطاع الخاص ونرجو أن تضع الحكومة الانتقالية ما يلزم من معالجات لحماية هذه القطاعات عبر تدابير وقرارات سريعة وواضحة، تمكنهم من التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد.

وشدد التجمع على عدم وجود مخرج للبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها إلا عبر سياسات كلية تحفز الإنتاج وتنوِع مصادر الدخل اعتمادًا على الميزات النسبية للبلاد وقطع سياسات الإنقاذ التي كرست مصالح النخب الطفيلية التجارية وذيولها التي ستحارب بكل قوتها أي خطوة للإصلاح، مما يتطلب الحرص والحزم في إنفاذ الإصلاح.

صحيفة الجريدة

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