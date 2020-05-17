خوجلي يدعو لتفعيل العمل التنفيذي بالمحليات لتلبية احتياجات للمواطنين





دعا والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي الى ضرور تفعيل أداء الأجهزه التنفيذية بمختلف محليات الولاية حتي تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين في المجالات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده الوالي اليوم الاحد بامانة حكومة بالفاشر مع المديرين التنفيذيين والضباط الاداريين بالمحليات بحضور الامين العام لحكومة الولاية ومدير ديوان الحكم المحلي وممثل اللجنة التسييرية للضباط الاداريين بالمركز.

واستعرض الاجتماع سير الخدمات بالمحليات بخاصة موقف انسياب السلع الاساسية المتمثلة في الوقود والغاز والدقيق، كما استعرض الاجتماع سير تنفيذ الإجراءات الصحية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا خاصة ما يلي تنفيذ القرارات والموجهات الخاصة باغلاق الاسواق والاماكن العامة .

ووجه والي الولاية المديريين التنفيذيين للمحليات بضرورة مواصلة الاضطلاع بأدوارهم الريادية كاملة في قيادة العمل التنفيذي بالمحليات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة احكام التنسيق بين مكونات المحلية ولجان المقاومة وقوى اعلان الحرية والتغيير، لتفادي بعض المشاكل التي قد تطرأ.

وامن الاجتماع على اهمية اعادة هيكلة الوظائف بالمحليات وتفعيل الاستشاريات ولتجديد الدماء، اسوة بما تم في سجلات الضباط الاداريين، وذلك من اجل خلق حراك ذاتي لتنشيط الايرادات المالية لتسهم في الايفاء بالالتزامات المالية للولاية بعد الزيادات التي طرات على الهيكل الراتبي الجديد.

وخلص الاجتماع الى قرار يقضي بأن يقوم ديوان الحكم المحلي بالولاية بمراجعة دورية لأداء المحليات عبر زيارات ميدانية، وذلك للوقوف علي تنفيذ توجيهات والي الولاية والخطط وبرامج العمل المشتركة.

سونا

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