خبير اقتصادي : لابد من تغذية الهيكل الراتبي الجديد من موارد اقتصادية حقيقية





قال د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية أن الزيادات الكبيرة التى أعلنها د. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على أجور العاملين بالدولة ستشكل عبئاََ ثقيلاََ على الميزانية إذا لم يتم تغذيتها من موارد اقتصادية حقيقية.

وأوضح جامع في تصريح صحفي أن الزيادة في هيكل الأجور الجديد بلغت خمسة أضعاف في رواتب موظفي الخدمة المدنية القومية مبيناً أن الوزير ذكر بأن هذه الزيادات ستتم تغذيتها من الأموال المصادرة من قادة النظام السابق عبر اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة والتي تصل الي ١٥٨ مليار جنيه وقال جامع انه لايمكن الاعتماد في زيادة مرتبات العاملين على هذه الاموال فقط باعتبار انها ليست موارد دائمة لذلك لابد من إبتكار آليات وموارد اقتصادية حقيقية للمساعدة في إستمرار دفع هذه الرواتب للموظفين الذين عولوا كثيراََ على هذه الزيادات .

وأعرب الخبير الاقتصادي عن دهشته في كيفية تنفيذ هذا الهيكل الراتبي الجديد وإستمراريته في ظل عدم وجود دخل من الجمارك والضرائب بسبب توقف الاسواق جراء جائحة كورونا والتي أدت الي ركود وكساد في الإقتصاد العالمي بجانب ان أسعار النفط العالمية هبطت هبوطا كبيرا والذي من شأنه ان يلقى بظلال سالبة على إقتصاد السودان باعتبار ان ميزانية الدولة تعتمد في مواردها على رسوم عبور نفط جنوب السودان كما أن تأجيل انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان حتى يونيو القادم سيتسبب في تأخر الدعم الخارجي للسودان مما يؤدي الي زيادة الفجوة في الميزان التجاري.

ودعا جامع حكومة حمدوك لمراجعة السياسات المالية والإقتصادية لتتماشي مع واقع الحياة مشيرا الي ان نسبة التضخم وصلت إلى ٩٨٪ خلال شهر أبريل الماضي حسبما أورده الجهاز المركزي للإحصاء وهو ما سيترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات الأمر الذي سيجعل هذه الزيادات في كف عفريت.

صحيفة صوت الامة

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