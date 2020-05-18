مشروع تطوير الزراعة ينفذ حقول ايضاحيه بولايات سنار وكردفان





كشف المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسى لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان الذي يتخذ من مدينة الابيض مقرا له عن ترتيبات تجري حاليا لانشاء وتنفيذ حقول ايضاحيه بمناطق عمل المشروع المختلفة وذلك بمساحة 5 الف فدان خلال الموسم الزراعي المقبل .

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه تم توفير كافة المطلوبات لانشاء هذه الحقول من التقاوي المختلفة، مبينا أنه تم توفير 70 طن من تقاوي الفول السوداني، الذره والسمسم بجانب توفير 6 الف جالون جازولين بولاية سنار وذلك لمقابلة تحضير الارض والزراعة فيما هناك تنسيقا بين وزا رات الانتاج بولايات كردفان في هذا الصدد.

واوضح المنسق الرئيسى لمشروع تطوير الزراعة بالسودان ان القري التي يستهدفها المشروع 38 قريه من القري الواقعة بمناطق عمله ويستفيد منها 8 الف من المزارعين، لافتا الى ان انشاء الحقول الإيضاحية هو تدريب المزراعين على استخدام التقاوي والتقانات الحديثة، واكد ان الحقول الإيضاحية تعمل على زيادة تبني صغار المزراعين في الزراعة المطرية الي التقانات المحسنة بهدف زيادة الانتاج.

سونا

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