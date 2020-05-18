جهود لتطبيق منشور زيادة الاجور بشرق دارفور





وقفت اللجنة العليا لتطبيق منشور زيادة الأجور الموحد بولاية شرق دارفور علي متابعة العمل ميدانياً ، وأكد الأستاذ إسماعيل ادم عبدالله رئيس اللجنة آمين عام حكومة ولاية شرق دارفور ان العمل قطع شوطا كبيرا وشارف علي الانتهاء وتبقي تطبيق الهيكل الراتبي الموحد للعاملين وصرف المرتبات وفق تطبيق منشور 2020 .

واضاف ان اللجنة اطلعت على إنزال البيانات الخاصة بالاستمارة المخصصة لتطبيق المنشور وتسهيل كافة التحديات التي تواجه العمل للكوادر الفنية والعاملين بولاية شرق دارفور بجانب الاطمئنان علي سير تطبيق المنشور الموحد علي كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بحاضرة ولاية شرق دارفور .

من جانبه قال الأستاذ حمودة علي برمة مدير عام ديوان شئون الخدمة المدنية بالولاية ان اللجنة الفنية بكامل عضويتها في اطار اهتمامها بتطبيق المنشور في عملية زيادة الأجور قامت بطواف علي كل القطاعات .

وتضم اللجنة في عضويتها مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية ومدير عام ديوان شئون الخدمة المدنية بالولاية ومدير ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية .

سونا

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