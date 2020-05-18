حمدوك يُشيد بمبادرة سودان الخير لمنظومة الصناعات الدفاعية





اطلع رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك على مبادرة سودان الخير التى تقدمت بها منظومة الصناعات الدفاعية، جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمجلس الوزراء وفد منظومة الصناعات الدفاعية برئاسة مدير عام المنظومة الفريق ميرغني ادريس بحضور كبير مستشاري رئيس الوزراء الأستاذ/ الشيخ خضر .

وأوضح الجيلى تاج الدين نائب مدير عام المنظومة للأعمال المدنية أن المبادرة تضم مجموعة من الأنشطة منها استيراد السلع الاستراتيجية الضرورية ومشتقات البترول والمدخلات الزراعية والقمح وتشجيع عمليات الصادر بشقيه الزراعي والحيواني، مبيناً أن السيد رئيس مجلس الوزراء أشاد بالمبادرة وأمن على البرامج المقدمة ووافق على مطلوبات تفعيل الأنشطة المختلفة ووعد بدعمها لتسهم بدورها في تجاوز التحديات الماثلة.

سونا

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