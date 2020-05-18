تدشين حملة النظافة بمحلية كرري





دشن الاستاذ الطيب محمد الشيخ، الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم انطلاقة حملة النظافة بمحلية كرري بمبادرة من نداء الخرطوم للنظافة بجهد شعبي ومشاركة العديد من الآليات.

واشار الأمين العام لحكومة الولاية الي أهمية الحملة وهي بمبادرة من نداء الخرطوم للنظافة، ودعا إلى التعاون المشترك مع كافة شباب الثورة بجانب دعوته للجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة في المستوي القاعدي الإستمرار في نجاح حملات النظافة مشيدا بالقائمين بنداء الخرطوم للنظافة.

وأكد اللواء ركن صلاح أحمد عثمان مدير عام هيئة النظافة بولاية الخرطوم أهمية المبادرة والتي ستسهم اسهاما فعالا تجاه عمل النظافة مشيرا الي الإستعداد المبكر للخريف موضحا أن الحملة ستستهدف كافة محليات الولاية، كما أشاد بالقوات المسلحة والأجهزة النظامية الاخري.

وأشار العقيد ركن صلاح عوض الكريم البدري ممثل القوات المسلحة بأن حملة النظافة وأصحاح البيئة بمبادرة من نداءالخرطوم لها أهمية كبيرة في جوانب النظافة مؤكداً مشاركة القوات المسلحة في كافة حملات النظافة داعيأ للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن من تفشي جائحة كورونا.

وأكد الأستاذ الطاهر معتصم مسؤل الإعلام بنداء الخرطوم للنظافة بأن الحملة مستمرة في محليات الولاية واليوم بمحلية كرري انطلاقة الحملة الكبري للنظافة وأصحاح البيئة بالإضافة إلى عمل التعقيم وتوفير المعينات المتعلقة بالوقاية للعاملين في جائحة كورونا.

فيما أكد اللواء امن عبدالله الشريف ممثل جهاز المخابرات العامة إهتمام جهاز الأمن والمخابرات العامة بحملات النظافة والمشاركة الواسعة في مثل هذه الحملات الإجتماعية الخاصة بعمل النظافة، كما أشاد بهذه المبادرة الطيبة.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمحلية كرري الاستاذ الهادي عبد السيد ابراهيم بالجهد المبذول من قبل نداء الخرطوم للنظافة أملا ان تكون محلية كرري في مصاف المحليات المتميزة في ولاية الخرطوم وخالية من النفايات.

سونا

شارك الموضوع :





