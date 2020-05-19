شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير موجة غضب على السوشيال ميديا بعد تصريحها: (بحثت في القرآن ولم أجد آية تحرم الخمر)





أثارت ناشطة سودانية داومت على نشر مقاطع فيديو لها على السوشيال ميديا غضب رواد ومتابعي منصات مواقع التواصل السودانية المختلفة, وذلك عقب نشرها لمقطع حمل كلام وصفه متابعيه على منصات مواقع التواصل التي نشرته بالمثير والذي لا يجب السكوت عليه.

وبحسب الفيديو المقطع الذي شاهده محرر كوش نيوز فقد قالت الفتاة أثناء تصويرها لنفسها وهي تتجول في الشارع العام: (انتو عارفين يا جماعة قبيل في التهجد, جاءت آية لم استحضرها الآن).

وأضافت الفتاة: (ذهبت وبحثت هل القرآن قال أن الخمر حرام ولم أجد آية تقول أن الخمر حرام) وتابعت حديثها الذي أغضب مرتادي مواقع التواصل المختلفة (المهم أن دا جدال اليوم مع الأسرة الكريمة).

لكنها عادت وأكدت بحسب ما رصد محرر كوش نيوز أن الخمر حرام حيث قالت: (طبعاً أنا عارفة أنو الخمر حرام).

وختمت تسجيل الفيديو الذي أثار حفيظة المتابعين: (استغفر الله أنا دايرة بالخمر شنو استغفر الله).

الخرطوم _ النيلين

شارك الموضوع :





