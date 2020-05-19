شاهد بالفيديو.. المذيعة شهد المهندس تعترف وتثير دهشة الجمهور: نعم جربت شراب السجائر وهذه هي التفاصيل!!





أثارت المذيعة السودانية اللامعة شهد المهندس دهشة جمهورها ومتابعيها بعد تصريحها واعترافها بعدد من الأمور الشخصية وذلك خلال استضافتها عبر برنامج “الصندوق” المذاع على فضائية أنغام.

المذيعة التي تحظى بشعبية كبيرة أكدت لمحاورها الصحفي أحمد دندش أنها جربت التدخين, وذلك بعد أن طلب منها الإجابة على سؤال موجود داخل “السجارة”.

حيث أجابت شهد بصراحتها المعروفة وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز أنها جربت التدخين ولكن كنوع من الفضول.

وقالت: (نعم جربتها وممكن نقول فضول, وبشكل عام بحس أنو الحاجة دي صحياً ممكن تسبب مشاكل لكن بخاف منها, لكن أعترف أني جربتها).

الخرطوم _ النيلين

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