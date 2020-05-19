حظر بيع وشراء ونقل القمح بالشمالية وعقوبات رادعة للمخالفين





أصدر والي الوﻻية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري امر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م والخاص بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية،

ونص امر الطوارئ الذي أصدره والي الولاية الشمالية المكلف بحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقا للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة، وشمل القرار حظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية الا في حدود الانتفاع الشخصي، كما نص على كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر، بالاضافة لعقوبات السجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لايقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية وكذلك مصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية

وجاء القرار عملا باحكام المادة (5) مقروءة مع المادة (8/2) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م واستنادا للقرار رقم 273/2020 الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص باعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والقرار رقم 128/2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحصر وشراء القمح المحلي على البنك الزراعي السوداني.

الخرطوم – رجاء

صحيفة آخر لحظة

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