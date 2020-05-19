تباين في الأسعار بسوق تندلتي بالنيل الأبيض





شهدت اسعار السلع والمواد الغذائية والمحاصيل باسوق مدينة تندلتي بولاية النيل الابيض ، شهدت تبايناً في الأسعار وبصورة غير مبررة وتلاحظ ذلك من خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها سونا في اسواق المدينة صباح اليوم ووجدت ان سعر:

جوال السكر كنانة 3500ج

جوال السكر المستورد 3300ج

جوال الدقيق 25 كيلو 1950ج

باكتة الدقيق سيقا 900ج

باكتة الدقيق زادنا 900ج

جركانة زيت السمسم زنة 36 رطل 3800ج وسعر الرطل منه 140ج

جركانة زيت الفول 3600ج والرطل منه 120ج

جوال البصل 1900ج والملوة منه 700ج

جوال الويكة 15000ج والملوه منها 450ج

جوال الفحم 1500ج وأنبوبة غاز الطهي 350ج

وفيما يتعلق باسعار الخضر والفاكهة فان هناك ثباتاً نسبياً في الأسعار وذلك بفضل الوفرة حيث وجدت سعر

دستة البرتقال المستورد 150ج

دستة المحلي 200ج

دستة القريب 350ج

دستة المنقة 100ج

دستة التفاح 600ج

كيلو الموز 50ج

كيلو الجوافة 200ج

جوال البطاطس 2700ج

جوال البامبي 1500ج

جوال الأسود 800ج

جوال الليمون 6000ج

كيس العجور 1500ج

جوال الدردقو 700ج

ربطة الرجلة 300ج

جركانة الطماطم السيكو 1500ج

وحول أسعار اللحوم بجزارة تندلتي

فهناك زيادة كبيرة ومؤثرة في الاسعار

كيلو الضأن 600ج

كيلو العجالي 500ج

كيلو الدجاج 350ج

طبق البيض 300ج

جركانة اللبن الحليب 1000ج الرطل منه 25ج

وحول أسعار المحصولات الزراعية الغذائية والنقدية بسوق محصولات تندلتي فان

اردب الذرة فتريتة 7000ج

اردب الذرة طابت 9000ج

اردب الدخن 11000ج

قنطار السمسم الأبيض 4750ج

قنطار السمسم الأحمر 4650ج

قنطار الفول السوداني 2600ج

وقنطار الصمغ العربي 6000ج .

سونا

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