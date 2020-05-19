تباين في الأسعار بسوق تندلتي بالنيل الأبيض

شهدت اسعار السلع والمواد الغذائية والمحاصيل باسوق مدينة تندلتي بولاية النيل الابيض ، شهدت تبايناً في الأسعار وبصورة غير مبررة وتلاحظ ذلك من خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها سونا في اسواق المدينة صباح اليوم ووجدت ان سعر:
جوال السكر كنانة 3500ج
جوال السكر المستورد 3300ج
جوال الدقيق 25 كيلو 1950ج
باكتة الدقيق سيقا 900ج
باكتة الدقيق زادنا 900ج
جركانة زيت السمسم زنة 36 رطل 3800ج وسعر الرطل منه 140ج
جركانة زيت الفول 3600ج والرطل منه 120ج
جوال البصل 1900ج والملوة منه 700ج
جوال الويكة 15000ج والملوه منها 450ج
جوال الفحم 1500ج وأنبوبة غاز الطهي 350ج
وفيما يتعلق باسعار الخضر والفاكهة فان هناك ثباتاً نسبياً في الأسعار وذلك بفضل الوفرة حيث وجدت سعر
دستة البرتقال المستورد 150ج
دستة المحلي 200ج
دستة القريب 350ج
دستة المنقة 100ج
دستة التفاح 600ج
كيلو الموز 50ج
كيلو الجوافة 200ج
جوال البطاطس 2700ج
جوال البامبي 1500ج
جوال الأسود 800ج
جوال الليمون 6000ج
كيس العجور 1500ج
جوال الدردقو 700ج
ربطة الرجلة 300ج
جركانة الطماطم السيكو 1500ج
وحول أسعار اللحوم بجزارة تندلتي
فهناك زيادة كبيرة ومؤثرة في الاسعار
كيلو الضأن 600ج
كيلو العجالي 500ج
كيلو الدجاج 350ج
طبق البيض 300ج
جركانة اللبن الحليب 1000ج الرطل منه 25ج
وحول أسعار المحصولات الزراعية الغذائية والنقدية بسوق محصولات تندلتي فان
اردب الذرة فتريتة 7000ج
اردب الذرة طابت 9000ج
اردب الدخن 11000ج
قنطار السمسم الأبيض 4750ج
قنطار السمسم الأحمر 4650ج
قنطار الفول السوداني 2600ج
وقنطار الصمغ العربي 6000ج .
سونا