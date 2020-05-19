انعقاد اجتماع بدنقلا لمتابعة انسياب المواد البترولية والدقيق





عقدت الآلية الولائية لمتابعة انسياب المواد البترولية والدقيق بالولاية الشمالية اجتماعا بدنقلا برئاسة مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة رئيس الآلية حافظ عوض الكريم للوقوف على موقف إنسياب المواد البترولية وحصة الولاية من الغاز والكميات التي تم استلامها حتى الآن من المركز والجهود المبذولة من قبل الولاية لاستلام متبقي حصتها من الغاز

وقال رئيس الآلية فى تصريح (لسونا) ان الاجتماع شدد على تقوية آليات المتابعة والتنسيق بين الآلية الولائية وآليات المحليات ضمانا لانسياب وتوزيع المحروقات والدقيق للمواطنين

.واضاف أن الاجتماع إطمأن على موقف توفر الجازولين الزراعي المخصص لعمليات حصاد محصول القمح بالولاية الشمالية

سونا

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