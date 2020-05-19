تحضيرات لانجاح المؤسم الزراعي بالقضارف





اطلع والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم على موقف التحضيرات الجارية لتأسيس الموسم الزراعي الجديد في محاور مكافحة الآفات وتوفير التقاوي ومنع الزراعة داخل الغابات وحماية اراضي المراعي وتوزيع الوقود للمزارعين.

جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم بالمهندس نفيسة نوح مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ومدير وقاية النباتات المهندس جمال عثمان مصطفى ريئس لجنة صرف وضبط الوقود للموسم الزراعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م بجانب مدير الغابات المهندس بلة موسي يس .

وقد كشفت التقارير المقدمة خلال الاجتماع عن بدء توزيع الوقود للمزارعين لمرحلة التحضير والمراحل التي وصل إليها العمل في مكافحة الآفات فضلا عن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع الزراعة داخل الغابات وحماية الأراضي شمال خط المرعي والاحتياجات المطلوبة لاستمرار العمل في تلك الجوانب كافة.

ودعا الوالي لمضاعفة الجهود واحكام الترتيبات لإنجاح الموسم الزراعي باعتبار ان القطاع الزراعي يمثل عماد الاقتصاد بالولاية ويدعم المخزون الاستراتيجي على المستوى القومي

سونا

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