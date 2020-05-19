دعوه الى زيادة زراعة القمح بمشاريع سنار المرويه





وجه اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد والى سنار المكلف بزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح بمشاريع سنار المروية في الموسم المقبل بغرض تحقيق الأمن الغذائي .

وقال لدى مخاطبته اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعى أن زيادة مساحة القمح بالمشاريع المروية يعتبر هدف استراتيجي لحكومة الولاية للإسهام فى توفير المخزون الاستراتيجى للدولة .

ووجه سيادته بتفعيل دور المهندسين الزراعيين فى الإرشاد والتوعية وسط المزارعين ، واعلن عن توفير كل احتياجات الموسم واستخدام التقانات الحديثة وتأمين الجازولين والتقاوى والتمويل الزراعى .

واطمأن الاجتماع الذى ضم وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وشركات التامين الزراعى وبنك السودان والبنك الزراعى اطمأن على كل الترتيبات الخاصة بإنجاح الموسم الزراعي الصيفى فى مساحة 5مليون و500الف فدان مطري و550 ألف فدان مروي

سونا

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