فيديو.. عضو إزالة التمكين “صلاح مناع” يقول: اقالة البشير إعلان صوري وهو يدير المسرح.. ومطالبات بإبعاد مناع من وظائفه الحالية





قال صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال في السودان في حواره مع محطة تلفزيونية (اعلان استقالة البشير أو إزالة البشير أو إقالة البشير، إعلان صوري البشير موجود في مكان في قاعدة عسكرية يشرف عليها أجانب في البحر الأحمر وهذا سبق صحفي).

وأضاف بحسب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل وشاهدته كوش نيوز (البشير موجود في قاعدة على بعد 200 كيلو من مدينة بورتسودان ، قاعدة روسية بها 3000 جندي روسي، تم نقل البشير، فالبشير الان موجود في السودان وهو يدير هذا المسرح).

ويرى مراقبون أن هذا الفيديو لصلاح مناع وهو يكذب علناً بعد إنحياز جهاز الأمن والمخابرات وقادة الجيش والدعم السريع والشرطة للثورة السودانية وعزل الرئيس السابق عمر البشير، يدل على أنه لا يصلح لتولي المناصب العامة.

ووجه صحفي الأسبوع الماضي، نقد لاذع لصلاح مناع بعد أنباء تكشف تورطه في ملفات مع نافذين في النظام السابق، بها شبهة فساد وكتب (انت لست رجل أعمال فقط يبتغي تسعة أعشار الرزق ؛ انت سياسي قيادي وكنت نائب لرئيس حزب الأمة واظنك كنت في الجبهة الثورية ؛ وهي مواصفات تجعل شراكتك مع رموز نظام تعارضه وتحاربه ومع مستويات من (الكابينة) حيث لا يدخل احيانا حتى ابناء التنظيم الخلص اما أنك (إنتهازي) يوظف السياسة للتجارة او انك ميزت سابقا لانك تقدم خدمات للانقاذ ؛ وفي الحالين فاخلاقيا وعمليا وإحترازا انت لا تستحق ان تكون في عمل يحارب التمكين والفساد لانك إستفدت من الفعلين “فساد وتمكين”).

وقال الكاتب الأستاذ عادل الباز في مقال له نشر يوم الثلاثاء حول إنشاء صندوق استثمارى في السودان وتأسيس محفظة لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية (أرجو أن يبتعد السيد صلاح مناع عن مجلس ادارة المحفظة وعن تجيير اي شئ لمصالحه الخاصة مستغلا موقعه فى لجنة الازالة واللجنة الاقتصادية وأن يكف عن سعيه وعن للانتصار لنفسه في صراعاته التجارية المتكاثرة.).مش الثورة قالت الحصة وطن؟!).

وكتب ناشط تعليقاً على فيديو صلاح مناع (هل من يمارس الكذب والغش والتدليس يصلح أن يكون عضواً في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بل أظن أنه يجب منع صلاح مناع من ممارسة أي عمل تنفيذي، سياسي أو إقتصادي في حكومة الثورة).

الخرطوم (كوش نيوز)

صلاح مناع عضو لجنة ازالة التمكين يقول: البشير موجود في قاعدة روسية بها 3000 جندي صلاح مناع عضو لجنة ازالة التمكين يقول: البشير موجود في قاعدة روسية بها 3000 جندي، البشير موجود في بورتسودان وهو يدير هذا المسرح.. طبعا دا زمن السواقة بالخلاء، صلاح مناع دا كضاب ولا ما كضاب Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Maandag 18 mei 2020

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