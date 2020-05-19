بالصور.. لجان المقاومة بأحد الأحياء تحول المسجد الي مستودع للغاز





ما أشبه الليلة بالبارحة!!! التاريخ لا يرحم!

شعارهم ” ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺎ ﻣﻜﺔ ” ﻭ “ﺍﻟﻤﺂﺫﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺪﺍﺧﻦ ” ﻭ “ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك”

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار..رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.

لجان المقاومة باحد الأحياء تحول المسجد الي مستودع للغاز. الله المستعان.

ولكن بعض الشباب من لجان المقاومة مغشوشة ربنا يهدينا ويهديهم إلى الحق.

رسالة لك أيها الشاب السوداني المسلم أحذر من الشيوعية والعلمانية.

#ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻔﺮ ﻭﺇﻟﺤﺎﺩ ﻭﺯﻧﺪﻗﺔ:

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ:

-1 ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ

-2 ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﺑﺎ

-3 ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻭﺩ ﻧﻮﺑﺎﻱ

-4 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ

-5 ﻣﻦ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺎﺀﺕ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺃﻥ #ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺭﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ #ﺑﻴﺖ_ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ

ﻭﻃﺮﺩﻭﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

-6 ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﺳﻨﺔ 1971 ﻧﺎﺱ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻫﺘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ” ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺎ ﻣﻜﺔ ” ﻭ ” ﺍﻟﻤﺂﺫﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺪﺍﺧﻦ ” ﻭ “ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ”

-7 ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ” ﻳﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻡ ﺣﺒﺎﺑﻚ ”

ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﻮﺀ ﺍﻻﺣﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ !!

ﻧﺎﺱ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻧﻜﺮﻭﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻠﻪ ” ﻻ ﺍﻟﻪ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﺎﺩﺓ !! ﺍﻟﺤﺎﺩ

ﻭﺍﻧﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ !! ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻔﺮ

ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻨﺎ ﺻﺪﻓﺔ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻗﺮﺩ !! ﻛﻔﺮ ﻭﺑﻼﺩﺓﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻣﻦ

ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻧﻮ ﻓﻲ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺿﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﻔﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩ.

#السودان_بلد_مسلم # إزالةالقرداوي# تبع الكافر المرتد محمود محمد طه الجمهوري الكافر #إزالة القراي الجاهل ابو جهل الجمهوريين إبليس عارف انه من أهل النار انت تدخله الجنة عجيب أمرك أيها القرداوي #السودان_بلد_مسلم # انتهاك حرمة المساجد أشد أنواع الإفساد في الأرض

تَعْظِيمُ الْمَسَاجِدِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ:

رِعَايَةُ شَعَائِرِ اللهِ، وَاحْتِرَامُ شَعَائِرِ اللهِ، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ حُدُودِ اللهِ، لَا يَتَعَدَّاهَا إِلَّا مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الح..

عبد الله بن سلام



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