المركزي : استمرار عمل المصارف الخميس الجمعة والسبت





وجه بنك السودان المركزي بان يستمر عمل المصارف بالعاصمة والولايات ايام الخميس 21مايو والجمعة 22مايو والسبت 23مايو 2020 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لمقابلة صرف مرتبات العاملين بالدولة ومستحقات المعاشيين والسحوبات النقدية لأصحاب الحسابات بالاضافة الى الخدمات المصرفية الضرورية .

ووجه البنك المركزي بايقاف عمل المقاصة يومي الجمعة 22مايو والسبت 23مايو والتأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود خلال الفترة المذكورة وعطلة عيد الفطر المبارك .

ونوه المركزي الى اهمية اتخاذ الترتيبات الصحية والتباعد الاجتماعي وتوفير المعينات الصحية اللازمة لحماية العاملين والجمهور خلال عمل المصارف في هذه الفترة .

سونا

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