الهيئة العربية تناقش مع بيت الحكمة الصعوبات التي تواجه استثماراتها





نظمت الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي بالتعاون مع الرؤية السودانية 2040 ( بيت الحكمة ) لقاءا اسفيريا لمناقشة الصعوبات التي تواجه استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فى السودان.

وتناول الأستاذ محمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة وفريق الرؤية السودانية بروفسيور محمد حسين أبوصالح والمستشار و الأمين سليمان محمد مسآء أمس الثلاثاء عدد من الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تواجها الهيئة وشركاتها وكذلك كيفية تذليلها والتغلب عليها، بالاضافة الى الدور الذي يمكن ان يلعبه بيت الحكمة ومجالات التعاون والتنسيق على ان يتم استمرار مثل هذه اللقاءات بين الطرفين خدمةً لمصلحة الشعب السوداني .

سونا

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