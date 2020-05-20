وزيرة الانتاج المكلفة بسنار تعلن عن فتح مسارات للثروة الحيوانية





أعلنت مهندس أسماء عثمان علي مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف بولاية سنار رئيس اللجنة الفنية للموسم الزراعي عن فتح مسارات للثروة الحيوانية بعرض 2 كلم قبل حلول فصل الخريف وذلك بمحلية الدالي والمزموم.

جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم اجتماع لجنة المسارات الذي عقد بقاعة الوزارة بمقرها بسنجه وذلك بحضور مدير إدارة المراعي ومدير الثروة الحيوانية وممثلي الأجهزة الشرطية والأمنية واتحاد الرعاة وعدد من الرعاة من مختلف محليات الولاية.

من جهتها قالت مهندس سواحل الطيب مدير المراعي بوزارة الإنتاج إن اختيار محلية الدالي والمزموم لبداية تخريط المسارات جاء نتيجة لتأثرها المباشر بالعائدين مشيرةً إلى أن إدارتها ملتزمة بالموجهات الولائية والاتحادية التي تصب في صالح المسار والثروة الحيوانية.

سونا

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