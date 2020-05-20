إغلاق المعابر وإيقاف العبارات وتحديد العمل بأسواق بالكاملين





أصدر الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد الحسين المدير التنفيذي لمحلية الكاملين اليوم قرارا بإغلاق جميع المعابر بالمحلية وإيقاف جميع العبارات بالنيل الازرق من ود الماجدي جنوبا إلى مدينه بتري شمالا، وشمل القرار تحديد العمل في جميع أسواق المحلية من الساعه السادسة صباحا حتي الساعة العاشرة صباحا يوميا وذلك مع مراعاة النواحي الصحية المدرجة بالنشرات الواردة من اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

ودعا القرار السلطات الأمنية والصحية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار .

علي صعيد آخر قام المدير التنفيذي بجولة تفقدية بسوق مدينة الكاملين وقف من خلالها علي إلتزام المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والإحترازات للحد من إنتشار فايروس كورونا والتزام التجار بقفل المحال التجارية في الزمن المحدد.

وناشد المواطنين باتباع الإرشادات الصحية والوقائية وتجنب الإزدحام للوقاية من جائحة كورونا. .

سونا

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