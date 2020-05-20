النيلين
اقتصاد وأعمال

الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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فيما يلي أسعار الذرة في سوق المحاصيل بالقضارف والوارد منه :-

دبر: اعلي سعر 10200 ج ادني سعر 10100 ج,الوارد 57 جوال

فتريته: اعلي سعر 7600 ج ادني سعر 7500 ج,الوارد 1040جوال

مقد: اعلي سعر 7700 ج ادني سعر 7650 ج

عكر: اعلي سعر 7650 ج ادني سعر 7600 ج

صفراء: اعلي سعر 7400 ج ادني سعر 7300 ج ,الوارد 23 جوال

تترون : اعلي سعر 10300 ج ادني سعر 10200 ج

ودباكو: اعلي سعر 8100 ج ادني سعر 8000 ج ,الوارد 19 جوال

حريراي: اعلي سعر 7720 ج ادني سعر 7700 ج

دخن: اعلي سعر 11100 ج ادني سعر 11000 ج

جملة الوارد (1139) جوال ذرة

سونا

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