وفدا السيادي والوزراء يشيدان بدعم مشروع الرهد الزراعي للاقتصاد الوطني





وجه الوفد المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، ادارة مشروع الرهد الزراعي باعداد ملف متكامل حول ادارة شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة للمشروع في الفترة من العام 2010 – 2011 والتي احدثت الكثير من التجاوزات والمخالفات التي اضرت بعمل المشروع خلال السنوات الماضية .

واشاد الوفد الذي ضم عضوي مجلس السيادة مولانا حسن محمد شيخ ادريس قاضي والاستاذ محمد الفكي سليمان، ووزيرة الشباب والرياضة الاستاذة ولاء البوشي، بالمجهودات الكبيرة التي ظلت تقوم بها ادارة المشروع والعاملون به في توسعة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج والانتاجية من محصولات القطن والفول السوداني والذرة وفول الصويا والمنتجات البستانية والاعلاف والغابات والانتاج الحيواني.

واكد الوفد خلال زيارته اليوم للمشروع واطلاعه بصورة تفصيلية علي المشكلات والتحديات التي تواجه العملية الانتاجية، اكد حرصه علي ايجاد المعالجات للمشكلات والتحديات التي تواجه العملية الانتاجية والمتمثلة في الري والكهرباء والتمويل والقضايا الاخري التي تعترض سير العمل والاداء.

من جانبه قال المدير العام بالانابة لمشروع الرهد الزراعي المهندس عبدالعظيم عبدالغني انهم سيعملون بالتنسيق مع المزارعين وشركاء العملية الانتاجية لزيادة التركيبة المحصولية، وعلي زيادة حجم المساحة المزروعة التي بلغت حتي الان اكثر من مائتي وخمسين الف فدان، معربا عن شكر ادارة المشروع لزيارة الوفد التي تؤكد اهتمام الدولة بالزراعة ووقوفها وتضامنها مع المزارعين والمنتجين والعمل علي معالجة مشكلاتهم، مؤكدا انهم سيبذلون بالتضامن مع المزارعين وشركاء العملية الانتاجية قصاري جهدهم من اجل نهضة الاقتصاد السوداني الذي يعتمد بصورة اساسية علي الزراعة .

سونا

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